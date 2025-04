Китай приостановил разрешения на экспорт мяса птицы и сорго для ряда американских компаний.

Главное таможенное управление (ГТУ) выпустило уведомление о приостановке действия разрешения на экспорт сорго в Китай, имеющегося у компании C&D (USA) Inc. Аналогичные действия предприняты в отношении экспортеров мяса птицы и костной муки American Proteins Inc., Mountaire Farms of Delaware Inc. и Darling Ingredients, сообщает агентство «Синьхуа».

Данное решение было принято после того, как китайская таможня обнаружила превышение уровня зеараленона и плесени в поставляемом из США сорго, а также сальмонеллы в мясе птицы и костной муке. Приостановка действия экспортных разрешений направлена на защиту здоровья китайских потребителей и безопасности животноводческого сектора в Китае.

Кроме того, в отдельном сообщении ГТУ объявило о немедленной приостановке поставок мяса птицы с предприятий Mountaire Farms of Delaware и Coastal Processing LLC, поскольку китайская таможня неоднократно обнаруживала запрещенный препарат фурацилин в их продукции.

«Вышеуказанные шаги, предпринятые ГТУ, являются необходимыми мерами предосторожности для обеспечения безопасности продуктов питания, они разумны и соответствуют международным нормам», — заявил агентству представитель ведомства.

Кроме того, министерство торговли Китая внесло 11 американских компаний, в том числе производителей дронов Skydio и Brinc Drones Inc., в список неблагонадежных. Данные компании, невзирая на решительное противодействие Китая, осуществляют так называемое военно-техническое сотрудничество с Тайванем, серьезно подрывая национальный суверенитет, безопасность и интересы развития КНР, говорится в заявлении ведомства.