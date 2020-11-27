Илья Куса: Байден хочет вернуться к ядерному соглашению с Ираном, и это выгодно Азербайджану

Уходящая администрация США торопится ввести санкции в отношении четырех организаций из России и Китая, которые, по мнению Вашингтона, содействуют иранской ядерной программе. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, с таким заявлением выступил спецпредставитель США по Ирану и Венесуэле Эллиотт Абрамс. По его словам, соответствующие меры будут приняты в ближайшее время. Абрамс добавил, что США продолжат оказывать давление на Иран. Так, в декабре и январе будут расширены санкции против Тегерана, связанные с якобы имеющим место в стране производством оружия массового уничтожения и нарушением прав человека.

При этом высказываются мнения, что при новом президенте Джозефе Байдене США вернутся в ядерную сделку (СВПД), как будто есть у него такое намерение.

Что касается Азербайджана, то ему, как соседу ИРИ, такая перспектива скорее выгодна, чем нет – все же безопаснее более свободный Иран с открытыми границами и возможностью развивать международные бизнес-связи, чем Иран обозленный, обложенный санкциями и постоянно задираемый Соединенными Штатами.

Как заявил вчера президент ИРИ Хасан Роухани, если избранный президент Джо Байден отменит антииранские решения Дональда Трампа, Иран и другие стороны ядерного соглашения 2015 года «могут вернуться к обстоятельствам до 20 января 2017 года», когда Трамп стал официально президентом США.

При Трампе Штаты ввели санкции против Ирана после того, как его администрация вышла из многосторонней ядерной сделки в мае 2018 года. Уходящий американский лидер назвал санкции своей кампанией «максимального давления», направленной на то, чтобы заставить Иран заключить «новую сделку» с США, в которой были бы «урегулированы» не только ядерная, но и ракетная программа Тегерана, а также «агрессивная политика» Исламской Республики на Ближнем Востоке.

Ранее в этом месяце Роухани заявил, что его правительство будет использовать любую возможность, чтобы снять санкции США против Ирана после прихода в Белый дом Байдена, отмечает Tehran Times.

Но насколько верно предположение, что у Байдена есть план возвращения Штатов в ядерную сделку? И чем он может обернуться в целом для большого Ближнего Востока? На эти вопросы # ответил аналитик Украинского института будущего Илья Куса:

— Я считаю, что у Байдена действительно есть план возвращения к ядерному соглашению с Ираном и, конечно, это выгодно вашей стране. Стабильность Азербайджана прямо зависит от устойчивости региональной и глобальной архитектуры безопасности. Давление на Иран со стороны США и его дестабилизация могли бы привести к катастрофическим последствиям для региона и Азербайджана в том числе. Так что, если вокруг Ирана поутихнут страсти, то Азербайджан от этого только выиграет, особенно в свете своих последних инициатив по расширению инфраструктуры и логистики на недавно освобожденных территориях Карабаха, включая приграничные с Ираном земли.

Но я считаю, что так легко вернуть США в СВПД у Байдена не получится. По нескольким причинам:

— Доверие между Ираном и США по этому вопросу было подорвано Трампом в 2018 году. И оно не восстановилось.

— В Тегеране за последние 2 года усилилось влияние силовиков и консерваторов, которые более скептично относятся к тому, чтобы снова довериться Штатам в переговорах.

— Байден заявлял, что пойдёт на сделку, если только Иран берётся соблюдать ее в полном объеме. Но нет уверенности, что иранцы захотят снова поверить Вашингтону. Скорее всего, они будут требовать первых шагов со стороны Байдена — ослабления санкций.

— Трамп за то время, которое у него сейчас есть, делает всё, чтобы Байдену было трудно развернуть иранскую политику вспять. Новые санкции против Ирана и вероятные военные удары, которые обсуждаются в Белом Доме, сделают переговоры трудными и невероятно сложными для Байдена.

— Сопротивление со стороны Израиля и Саудовской Аравии, которые не хотят ослабления санкций против Ирана.

Безусловно, возвращение США к ядерному договору — это путь к стабилизации международной системы контроля за вооружениями, которую Трамп во многом расшатал и сделал неустойчивой и непредсказуемой. В таких условиях многим государствам очень трудно существовать, всегда сохраняется риск неконтролируемой войны.

Нормализация отношений между США и Ираном приведёт к серьёзному сдвигу в отношениях стран Ближнего Востока. Это может привести к заморозке конфликтов между странами Залива, попытке перезагрузить отношения между Эр-Риядом и Тегераном, а также к завершению войны в Йемене.