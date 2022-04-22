Американский предприниматель Илон Маск заявил о необходимости увеличить инвестиции в добычу лития, чтобы сократить разрыв между спросом и предложением этого металла, вызванный использованием электромобилей. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

Владелец компании Tesla считает, что нехватка лития, необходимого для производства аккумуляторов электрокаров, — это «главный ограничительный фактор», препятствующий развитию индустрии электромобилей.

«Нам необходимо помочь металлургии в этом [в добыче лития]. Я бы обязательно поощрял предпринимателей, которые пытаются войти в литиевый бизнес. Запасы лития — это ключевые для нас запасы на данный момент», — приводит его слова агентство Bloomberg.