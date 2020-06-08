Ильхам Шабан: «Останется ли до конца лета цена за баррель $40 – большой вопрос»

В понедельник 8 июня, цены на нефть подскочили до максимумов с начала марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Так, по состоянию на утро нефть марки WTI впервые с 6 марта достигла 40 долларов за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1,91% — до 42,78 доллара за баррель.

Комментируя соглашения ОПЕК+, а также рост цен на нефть, эксперт по энергетике Ильхам Шабан сказал, что начиная с 6 марта, цены на нефть впервые пробили отметку выше 40 долларов за баррель, в этих условиях никто не мог прогнозировать подобного, поэтому данный рост можно считать положительным.

«Все прогнозы были сведены к тому, что постпандемическая депрессия и экономический кризис будут отрицательно влиять на цены на нефть, их прогнозировали 40 долларов за баррель только лишь к концу текущего года. Но как мы видим, ситуация иная, и цены идут вверх. Сейчас самое главное, как биржи будут реагировать на соглашения. Я думаю, что цены еще на несколько долларов пойдут вверх», — сказал аналитик.

По его словам, нынешние цены на нефть не отражают реальное положение дел на рынке.

«Позитивно то, что страны, несмотря даже на определенные сложности, смогли прийти к согласию. Но при этом нельзя считать, что мировая экономика начала нормально работать, что повысился спрос, ничего подобного, именно спроса нет, есть искусственное завышение предложения. С другой стороны, сами государства, которые были закрыты на карантин, сейчас специально разогревают свою экономику, чтобы быстрее достичь прежних показателей», — говорит аналитик.

Шабан также добавил, что в нынешних условиях коронавируса, когда передвижение во всем мире жестко лимитировано и самолеты летают только внутренними рейсами, а международные выполняются только грузовыми самолетами, спрос расти не может, поэтому страны идут на понижение добычи ради выгодных цен.

«К примеру, Азербайджан экспортировал электроэнергию в Турцию и Грузию, а в апреле месяце перестал. Если исходить из этих данных то, под большим вопросом останется ли до конца лета цена за баррель 40 долларов. Потому что нет предпосылок для удержания цен на этой планке. Чтобы цена на нефть стала 50 долларов за баррель, должно возрасти потребление мировыми странами», — добавил он.

По мнению аналитика сейчас делать долгосрочные и даже среднесрочные прогнозы невозможно, поэтому нужно довольствоваться тем, что нефть уже стоит выше 40 долларов за баррель.

«С другой стороны, это на 10 долларов меньше, чем заложено в нашем госбюджете, что говорит о том, что доходы меньше прогнозируемых. За май месяц доходы Нефтефонда составили 115 миллионов долларов, а в марте были 635 миллионов долларов, снижение в пять с половиной раз. С одной стороны цены растут, а с другой стороны снижается объем добычи, что в целом сказывается на доходах страны в разы», — резюмировал он