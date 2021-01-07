Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан по гуманитарным соображениям закрыл глаза на деятельность миротворцев

«У миротворческих сил в Нагорном Карабахе есть свои функции. Эти функции были определены 10 ноября. Несмотря на то, что это не определено в подписанном 10 ноября заявлении, они сейчас там занимаются гуманитарными делами. Мы закрываем на это глаза. Почему? Потому что понимаем, что там живут люди, а сейчас зима и погода холодная». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам 2020 года.

«Там должна быть проведена определенная работа, чтобы нынешняя зима не создала проблем для проживающих там армян. Поэтому мы позволили это. Сейчас большая часть грузов направляется туда через территорию Азербайджана. Мы позволили это. До Барды грузы отправляются железной дорогой, а оттуда на машинах в Нагорный Карабах. Конечно, мы могли и не позволить этого.

Армения 30 лет перекрывала нам воду. 100 тысяч гектаров земли оставались без воды. Несмотря на то, что и Сарсангское и Суговушанское водохранилища в свое время были построены по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева. Армения перекрыла нам воду. Но я еще раз говорю, мы никогда не должны опускаться до их уровня. Проживающие сейчас в Нагорном Карабахе люди являются нашими гражданами. Они увидят, что под руководством Азербайджана они будут жить хорошо. Поэтому мы дали такие возможности. Иначе доставлять туда грузы через Лачинский коридор является очень трудной задачей. Мы предприняли другие шаги, чтобы там осуществлялась гуманитарная работа. Еще раз говорю, этого нет в подписанном 10 ноября документе. Но мы позволяем это. Это показывает широту нашей души. Считаю, что подписанное 10 ноября заявление должно быть основой для дальнейшей деятельности. Помимо этого заявления не было подписано других документов», — сказал президент.