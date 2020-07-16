Ильхам Алиев в видеоформате принял Джейхуна Байрамова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял в видеоформате Джейхуна Байрамова в связи с его назначением на должность министра иностранных дел.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Президент Ильхам Алиев выступил с речью в ходе приема.

Джейхун Байрамов со своей стороны поблагодарил Президента страны за оказанное доверие:

«Господин Президент, хочу заверить Вас в том, что приложу все усилия, чтобы обеспечить системную и устойчивую деятельность в связи с основными направлениями и задачами по обеспечению стратегических интересов нашей страны, а также справиться с поставленными задачами в связи со всеми высказанными сегодня Вами мнениями, рядом недочетов, отмеченных Вами в деятельности Министерства иностранных дел».

Пользуясь случаем, от имени всей работников сферы образования хочу выразить Вам глубокую признательность. Еще раз хочу отметить, что я сделаю все возможное, чтобы оправдать высокое доверие, оказанное мне. Приложу все усилия для выполнения поставленных задач, системного решения обозначенных вами вопросов», — отметил Дж.Байрамов.