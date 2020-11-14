Ильхам Алиев — Путину: Христиане Азербайджана будут иметь доступ к этим храмам

14 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Во время телефонного разговора, по данным пресс-службы азербайджанского лидера, были обсуждены практические аспекты выполнения договоренностей, зафиксированных в трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху.

Стороны выразили удовлетворение соблюдением режима прекращения огня и тем, что обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная.

Во время телефонного разговора президент России отметил, что в районах, которые в соответствии с трехсторонним заявлением возвращаются Азербайджанской Республике, расположены христианские храмы и монастыри. В этой связи он подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормального функционирования этих святынь.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан многонациональное и многоконфессиональное государство, где полностью обеспечены права и свободы представителей всех народов и последователей всех религий. На территории Азербайджана расположены древние мусульманские и христианские святыни, которые находятся под охраной государства.

Президент Ильхам Алиев заявил, что христианские храмы на азербайджанских территориях , которые в соответствии с трехсторонним заявлением возвращаются Азербайджану, также будут должным образом охраняются государством. Христиане Азербайджана будут иметь доступ к этим храмам.