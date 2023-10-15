Власти США считают, что палестинцы должны иметь доступ к водоснабжению, продовольствию и медикаментам. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC.

Как сказал президент [США Джо] Байден, с палестинцами, не имеющими никаких связей с ХАМАС, следует обращаться так же, как с другими невиновными гражданскими лицами в любом месте, а это означает, что они должны иметь доступ к еде, воде и лекарствам», — сказал он. Салливан также добавил, что США поддерживают контакты с израильскими коллегами и Организацией Объединенных Наций (ООН), чтобы «помочь обеспечить все необходимые поставки продовольствия, воды и медикаментов для гражданского населения Газы».

Об этом Салливан также заявил в эфире телеканала CNN 15 октября, подчеркнув, что все гражданское население должно иметь доступ к воде, лекарствам и продуктам питания. «Эти вопросы были предметом обсуждений в течение последних нескольких дней. США продолжают работать с Израилем, ООН, Египтом, Иорданией <…>, чтобы гарантировать, что невиновные палестинцы получат доступ к предметам первой необходимости и будут защищены от бомбардировок», — отметил он. (ТАСС)