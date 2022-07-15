15 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял cекретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

Как сообщает АПА, Али Шамхани передал главе нашего государства приветствия Президента Ирана Сейеда Ибрахима Раиси. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Президенту Ирана.

В ходе беседы глава нашего государства с удовлетворением вспомнил встречу с Президентом Ирана в рамках VI Саммита глав Прикаспийских государств в Ашхабаде, отметил, что на этой встрече состоялся широкий обмен мнениями по развитию двустороннего сотрудничества.

Али Шамхани поздравил наш народ с обеспечением территориальной целостности Азербайджана. Гость подчеркнул, что Иран заинтересован в развитии добрососедских и дружеских отношений с Азербайджаном и всегда придает большое значение расширению связей с нашей страной.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки дня, в том числе о развитии транспортно-коммуникационных линий между Ираном и Азербайджаном и региональных вопросах.