15 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Хасана ас-Сувайди.

Глава государства передал поздравления в связи с успешным проведением в Дубае 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP28.

Мухаммед Хасан ас-Сувайди передал главе государства приветствия президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия президенту Объединенных Арабских Эмиратов.

Глава государства с удовлетворением вспомнил свой недавний визит в Объединенные Арабские Эмираты и встречу с президентом этой страны шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

На встрече было отмечено, что двусторонние дружеские отношения между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами успешно развиваются во многих сферах, было подчеркнуто, что контакты на различных уровнях служат укреплению нашего сотрудничества.

Решение о проведении в следующем году в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29 было расценено как пример большого доверия и уважения, проявленного к нашей стране на международной арене.

В ходе беседы была отмечена важность документов, которые будут подписаны сегодня, подчеркнуто, что это хороший показатель успешного развития сотрудничества в экономической сфере и наших отношений в целом.

Затем состоялась церемония подписания документов.

Между Азербайджанским инвестиционным холдингом и Холдинговой компанией развития Абу-Даби было подписано Рамочное соглашение о совместных инвестициях.

Соглашение подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Хасан ас-Сувайди.

Между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов был подписан Меморандум о взаимопонимании по инвестиционному сотрудничеству в проектах дата-центров.

Меморандум подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Хасан ас-Сувайди.