1 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра энергетики Румынии Себастьяна Иоана Бурдужу, сообщает пресс-служба Президента.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече с удовлетворением было подчеркнуто, что между Азербайджаном и Румынией существуют отношения стратегического партнерства, отмечено расширение сотрудничества по всем направлениям.

Подчеркнув, что двусторонние отношения находятся в стадии активного развития, Президент Азербайджана отметил важность взаимных визитов на уровне глав государств, а также на других уровнях с точки зрения расширения связей.

Коснувшись важности проходящего в Баку 8-го заседания Совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Румынии с точки зрения определения перспектив развития отношений, Президент Ильхам Алиев с удовлетворением отметил, что в повестку дня этого заседания, наряду с вопросами энергетики, также включены вопросы, касающиеся других отраслей.

Говоря о реализации в Азербайджане крупных проектов в энергетическом секторе, а в нынешний период особенно в сфере зеленой энергии, глава государства отметил важность проведенных в прошлом месяцев в Баку 10-го министерского заседания в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Себастьян Иоан Бурдужа поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах и проведением в нашей стране COP29. Гость сказал, что работы, проводимые под руководством главы нашего государства, красота и развитие Баку произвели на них глубокое впечатление.

Президент Азербайджана поблагодарил за поздравления и добрые слова.

В ходе беседы было подчеркнуто, что в сфере энергетики уже достигнут значительный прогресс, состоялся обмен мнениями об экспорте в Румынию природного газа из Азербайджана и зеленой энергии через Черное море.

Было отмечено, что обсуждения по проектам поставок СПГ, зеленой энергии и газа продолжаются, и Азербайджан стремится в диверсифицированной форме войти на энергетический рынок Румынии.

В ходе встречи было подчеркнуто, что торгово-экономические связи между нашими странами расширяются, в прошлом году товарооборот вырос почти на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом и достиг 670 миллионов долларов США, также усилилось сотрудничество в инвестиционной сфере. Была отмечена очень активная деятельность SOCAR в Румынии, доведено до внимания, что компания занимает достаточно значимое место на топливном рынке этой страны.

В ходе беседы с удовлетворением было подчеркнуто расширение сотрудничества и в области сельского хозяйства, здравоохранения и образования.