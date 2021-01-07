Ильхам Алиев предупредил Армению: «Железный кулак на месте»

«Мне сообщили, что министр иностранных дел Армении посетил Ханкенди. Что ты там делаешь? Пусть они не забывают про войну, железный кулак на месте».

Как сообщает АПА, об этом заявил президент Ильхам Алиев 6 января на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года.

Глава государства сказал, что нужно покончить с этими визитами: «Предупреждаем, что если будут предприниматься такие провокационные шаги, Армения пожалеет еще больше. Сейчас предпринимаются шаги для нормализации отношений. Россия предоставила сторонам свои посреднические возможности. Делегация из представителей российского правительства, недавно побывавшая в Армении и Азербайджане, обсуждала в основном эти темы.

Ладно, если отношения будут нормализованы, то к чему такие провокационные «визиты»? Что они хотят показать? Снова пытаются раздражать нас? Пусть не забывают, что такие шаги обошлись им дорого. Поэтому нужно покончить со всеми визитами. Ни один иностранный гражданин не может посетить эту территорию без нашего разрешения, ни одна международная организация, за исключением Красного Креста. Это наша территория. Весь мир признает эту территорию как неотъемлемую часть Азербайджана. Министр иностранных дел Армении, кто ты такой, чтобы ехать туда? Мы делаем предупреждение. Если подобное повторится, наш ответ будет жестким. Мы и в первый раз предупредили их посредством Министерства иностранных дел. Впредь предупреждение будет другим», — отметил глава государства.