Сегодня двойные стандарты стали обычным явлением для ряда международных институтов, в том числе Европейского Союза.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев принимая делегацию Восточного комитета германской экономики.

Глава государства выразил в этой связи разочарование неадекватными заявлениями верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. «Прежде всего, эти его заявления не отражают никакой реальности и противоречат нормам международного права. Во-вторых, азербайджанская сторона расценивает эти заявления как завуалированную угрозу в адрес нашей страны. Так, Боррель заявил, что если Азербайджан нападет на Армению, то увидит горькие последствия этого. Прежде всего, откуда Боррель взял информацию о том, что Азербайджан планирует напасть на Армению? У нас нет таких планов. Это инсинуации господина Макрона», — заявил Президент Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что все это является частью антиазербайджанской политики Франции, основанной на демонизации нашей страны в связи с якобы подготовкой Азербайджана к нападению на Армению.