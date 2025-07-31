Агрессивных намерений по отношению к Израилю у Сирии нет, страна устала от войны. Об этом заявил министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Он отметил, что Дамаск стремится к стабильности.

«Мы заново выстраиваем страну, мы устали от войны за десять лет лет, мы хотим, чтобы сирийцы воссоединились. Мы имеем очень много беженцев, много временно перемещенных лиц, нам нужна стабильность», — сказал сирийский министр.