Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении Евро-2020 в Баку

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мероприятиях в связи с проведением в Баку 4 игр чемпионата Европы по футболу в 2021 году (трех игр группового этапа и одной игры 1/4 финала).

Информацию об этом распространила пресс-служба президента.

Установлен порядок предоставления виз лицам, которые приедут в 2021 году в Баку для участия в 4 играх чемпионата Европы по футболу (трех играх группового этапа и одной игры 1/4 финала).

Распоряжением главы государства основанием для предоставления визы будет считаться один из следующих документов:

— официальное приглашение Оргкомитета или АФФА;

— Карта аккредитации или другой документ, подтверждающий прохождение аккредитации в соответствии с требованиями УЕФА;

— Документ, подтверждающий приобретение билета на игру или билета гражданами стран-участниц, команды которых выступят на играх в Баку и лицами без гражданства, постоянно проживающими в этих странах.