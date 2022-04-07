Как передает АЗЕРТАДЖ, в ходе телефонного разговора говорилось о состоявшейся 6 апреля в Брюсселе по инициативе и при участии президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля трехсторонней встрече между Европейским Союзом, Азербайджаном и Арменией.

Президент Ильхам Алиев отметил, что положительно оценивает итоги встречи.

Глава нашего государства подчеркнул достигнутые решения о создании рабочей группы между Арменией и Азербайджаном по подготовке мирного договора с условием включения представленных Азербайджаном базовых принципов, в том числе взаимного признания территориальной целостности и отказа от территориальных претензий, а также учреждении комиссии по делимитации границ.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь также выразил удовлетворение достигнутыми результатами.

В ходе беседы было отмечено, что подписание мирного дог