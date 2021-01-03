Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили Теймура Раджабова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поздравили гроссмейстера Теймура Раджабова по случаю победы в шахматном турнире Airthings Masters.

В воздравлении говорится:

«От всей души поздравляем тебя с победой в шахматном турнире Airtings Masters.

Уверенная победа, одержанная тобой в ходе этого турнира, продемонстрировавшая профессионализм, волю и упорство, порадовала азербайджанский народ. Твой успех одновременно является ярким показателем высокого интеллектуального потенциала нашего народа.

Мы желаем тебе всего наилучшего, дальнейших успехов и покорения новых шахматных вершин».

| 2021-01-04T00:04:29+04:00 4 января 2021, 00:11|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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