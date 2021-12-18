“Минская группа, согласно мандату ОБСЕ, должна была разрешить конфликт с 1992 года. Они действовали в течение 28 лет до конца ноября прошлого года, пока мы не освободили территории в течение 44 дней. Мое мнение о деятельности Минской группы не отличается от мнения азербайджанского народа. Это была неудача».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете «İl Sole 24 Ore» в ходе рабочего визита в Брюссель 15 декабря.

«Единственным способом заставить Армению покинуть территории Азербайджана и следовать резолюциям Совета Безопасности ООН было ввести санкции против Армении. Мы знаем, что в определенных случаях эти санкции применяются против других стран, но не против Армении. Опять двойные стандарты, опять несправедливый подход. Азербайджанский народ устал от этих постоянных визитов тройки Минской группы. Они приезжали и уезжали несколько раз в год, и не было никакого результата», — сказал И.Алиев.