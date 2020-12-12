Ильхам Алиев: «Армения была принуждена… Мы заставили их. Мы и Путин»

«Сколько раз я говорил вам и вашим предшественникам, скажите армянам пусть выйдут. Окажите на них давление. Я неоднократно говорил это высокопоставленным официальным лицам ваших стран: «Идите, скажите им, окажите на них давление, пока не поздно!». Но что произошло? Прошло определенное время, лидеры ваших стран начали менять эти слова». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от США и Франции Стефаном Висконти и Эндрю Шаффером, сообщает АзерТАдж.

«Они перестали говорить о неприемлемости статус-кво. Они сказали, что статус-кво неустойчив. Это означает, что статус-кво для них приемлем. Как по-другому мы можем объяснить это? В Аквиле, Мускоке они сказали, что статус-кво неприемлем. Затем они сказали, что статус-кво неустойчив. Это означает, что статус-кво уже принимается. Многие политики считали, что единственным путем для сохранения мира является сохранение статус-кво. Мы же изменили это. Мы показали, что статус-кво может быть изменен силовым путем, благодаря отваге, мудрости, политике, мобилизации усилий, единству азербайджанского народа, воле правительства Азербайджана, решительности азербайджанского народа, победоносности азербайджанского солдата. Мы показали, что мы правы», — сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что затем Армения была принуждена к подписанию акта о капитуляции.

«Они никогда не подписали бы это добровольно. Мы заставили их, не Минская группа! Мы и Президент Путин. Это – реальность. Если бы не вмешательство и усилия Президента Путина, сегодня, вероятно, ситуация была бы иной», — сказал глава государства.

«Однако мы добились того, что планировали. Мы вернули все семь наших оккупированных районов. Мы вернули древний азербайджанский город Шуша. Мы вернули поселок Гадрут. Вернули часть Ходжавендского района. Вернули Суговушан и другие территории. На самом деле, мы добились того, что планировали», — подчеркнул президент Азербайджана.