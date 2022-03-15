Этот статус написал украинский политик, экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза. «Пью кофе у друзей. У них живут друзья-беженцы из Харькова. И я такой кристально-чистой ненависти давно не видел. Пью кофе, общаемся и я слушаю их рассказы о том, что им пришлось пережить. О том, как их дом превратился в руины и о том, как сидели в подвале, чтоб выжить. Их 12-тилетняя дочь все время сидела и молчала. Не в телефоне сидела, как большинство её сверстников, а обняв руку мамы, молча слушала нас. А я не мог оторвать взгляд от её волос. Среди иссиня-черных волос чётко видны были седые волосы. Седые пряди. У девочки 12 лет»,- говорится в посте Б.Березы.

Любой адекватный, здравомыслящий, не потерявший совесть человек ужаснется от этого рассказа. И подтвердит правильность вывода, сделанного Б.Березой. «Знаете, что точно сделал Путин? Он посеял ненависть к русскому миру, к России и закрепил в нас ненависть к российским оккупантам. Во всех. И во взрослых и в детях. И внукам нашим мы расскажем и передадим все, через что прошли украинцы из-за вторжения России. Для большинства украинцев Россия умерла. Навсегда. И если это была цель Путина, то он её добился», — указал украинский политик.

Ровно такого же мнения придерживаются почти все политики, политологи, конфликтологи, журналисты, общественные деятели не только в Украине, но даже и в самой России. Аналогичные выводы звучат и в странах Запада и бывшего СССР. В Азербайджане, если судить по тональности статей в СМИ и записям в социальных сетях, подавляющее большинство граждан на стороне Украины. Но, увы, действуют и ярко выраженные адепты России.

К примеру, председатель Социал-демократической партии Азербайджана, бывший депутат Араз Ализаде счел оправданным шаг, предпринятый президентом России Владимиром Путиным против Украины. В комментарии для Modern.az он принялся оглашать ровно те же самые тезисы, что все мы давно слышим от кремлевских пропагандистов, начиная от Марго Симоньян и заканчивая Владимиром Соловьевым.

«Если бы Украина вступила в НАТО, Россия была бы практически разоружена перед лицом Альянса. Путин дал понять это в соответствующем письме, которое было опубликовано в декабре прошлого года. Однако США и окружающие их шакалы, проигнорировали это и вынудили Путина принять участие в военной операции. Отмечу, что к власти в Украине пришли нацисты. Нацисты на Украине преследуют свой народ. Жители Донецка и Луганска восемь лет находятся под обстрелами. На данный момент погибло более 13 000 человек, в том числе дети. Россия протянула руку помощи Украине во время минских переговоров. Однако Украина не выполнила «Минские соглашения», — заявил А.Ализаде.

И это говорит председатель СДПА! Это озвучивает экс-депутат парламента страны, территории которой были под оккупацией почти три десятка лет! Вдумайтесь в маразм, кощунство этого политического лузера — он отталкивается от того, что НАТО якобы чисто гипотетически могло когда-то угрожать России, игнорируя при этом совершенно очевидные и уже имеющиеся факты военных преступлений со стороны РФ! Он называет США, которые помогают Украине оружием и деньгами, шакалами. При этом, ни слова плохого не бросает в адрес России, которая в одном только Мариуполе уничтожила почти 20.000 человек!

Он называет нацистом законно избранного президента Украины, еврея по национальности Владимира Зеленского, который ранее был артистом, знакомым всем КВН и кинофильмам, сериалам, коими засматривались миллионы людей, в том числе и в Азербайджане. Он делает вид, что не в курсе того, кто создал и признал «независимость» так называемых «ЛНР» и ДНР». Поразительная глупость для политика страны, которая знает, как была создана так называемая «НКР». Наконец, он умудрился переложить всю ответственность со страны-агрессора на страну-жертву агрессии.

С таким же «успехом» А.Ализаде мог бы оправдывать оккупацию Арменией наших земель, прикрываясь тезисом о праве «народа Арцаха» на самоопределение. В общем, глава СДПА озвучил не просто глупость, но совершил подлость. На мой взгляд, ему нужно запретить посещать Украину в будущем. А шире — ввести его в список персон нон-грата в ЕС. Посмотрю тогда, как он будет ездить к своим коллегам по Социнтерну.

Аналогичные меры нужно принять и в отношении председателя Коммунистической партии Азербайджана Рауфа Гурбанова который не считает напряженность между Россией и Украиной войной. То есть, он тоже повторяет тезисы российской пропаганды. Лживой и циничной. Также, как и в случае с А.Ализаде, считаю важным привести все, что наговорил этот политик.

«Я думаю, что это спецоперация против фашистских элементов в Украине. Не секрет, что зависящий от Запада президент Украины уже пригласил в свою страну интернациональную бригаду. Основными жертвами там являются местные жители. Людям запрещено покидать города. Прячась за мирными гражданами, власти Украины создают условия для продолжения этих событий, для дальнейшего кровопролития. Если Россия находится в состоянии войны, то почему она наносит удары только по военным объектам? Почему бы ей не уничтожить города? Поэтому я считаю, что российско-украинское противостояние — это процесс, основанный на западных планах. Операция России есть операция по освобождению Украины от фашистских элементов. Я не называю это российско-украинской войной. Это война сил между двумя славянскими народами. Виновниками здесь являются те, кто создал противостояние между двумя братскими народами», — изрек он.

И снова, возникают трудности морально-нравственного характера при комментировании этой глупости и гадости. Да, понятна зависимость КПА от КПРФ, но всему же должен быть предел. Как можно так лгать, отрицая очевидные вещи — ни одного дня, никогда война не велась на территории России, она ведется на территории Украины. Россия вторглась на территорию Украины, а не наоборот. Ради «защиты русского населения Донбасса» бомбят Киев, Харьков, с лица земли стерли Херсон и Мариуполь. А интернациональные бригады в Украине появились уже после того, как российская военщина устроила ад на чужой земле! Что до «фашистских элементов», то да они есть. Фашизм в Украину принесла Россия. Как бы А.Ализаде, Р.Гурбанов и прочие представители российской «пятой колонны» не пытались отрицать очевидное. Со всех них спросят. Потому, что слишком много в Украине появилось 12-летних детей с седыми волосами.