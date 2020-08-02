Игорь Семиволос: «Этого российский президент не прощает»

Интервью # с директором Центра ближневосточных исследований, украинским политологом Игорем Семиволосом

— Одним из самых громких событий уходящей недели было сообщение белорусского госагентства Белта о том, что под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной компании Вагнер, еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Беларусь более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Спустя столько времени после случившегося, есть точное понимание реальной цели их прибытия в РБ?

— По моему мнению, появление в Беларуси российских наемников в преддверье президентских выборов, критически важных для действующего президента А.Лукашенко, совершенно не случайно и не может быть стечением обстоятельств. Я допускаю, что это был конкретный сигнал политическим элитам Беларуси, что Москва держит руку на пульсе и готова использовать различные, в том числе гибридные методы для достижения своих целей. И тут вопрос на самом деле в целях – Москве (читай Путину) важна не победа или проигрыш того или иного кандидата, не сохранение власти Лукашенко, а нужна дестабилизация, желательно с кровью, для прямого вступления в игру в качестве стабилизирующей силы. В недавнем интервью Алексея Венедиктова известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону, есть, кстати, интересный пассаж о переговорах между Лукашенко и Путиным по поводу объединения двух государств, где первый, по сути, поставил жирный крест на стратегически важной для Путина цели. Этого российский президент не прощает. Конечно, вы можете возразить, что появление «вагнеровцев» не могло пройти незамеченным и тут Россия ведет себя как «слон в посудной лавке», нелогично и топорно, но нам, смотря с Украины, к этому не привыкать. Я, кстати, допускаю, что вели наемников и украинские спецслужбы, поскольку реакция Киева на их задержание была молниеносной вплоть до требования про экстрадицию значительной части задержанных на нашу территорию.

— Я неспроста задал этот вопрос. Дело в том, что посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев утверждает, что задержанная под Минском группа россиян должна была еще 25 июля вылететь в Стамбул. Как Вы прокомментируете данное заявление и что «вагнеровцы» могли делать в Турции?

— Полюбоваться Голубой мечетью и Айя-Софией. Это конечно шутка, в которой есть доля шутки – вспомним хотя бы отравителей Скрипаля в Солсбери, которые якобы приехали полюбоваться шпилями местного собора. Конечно, с 2014 года Минск в целом стал хабом, через который осуществляется разная, в том числе, нелегальная деятельность, удобная площадка для старта и запутывания следов, но нужно быть идиотом, чтобы в такой момент концентрировать там отпетых боевиков, якобы для транзита.

— И все же, почему РБ вообще впустила их на свою территорию, учитывая всем хорошо известную репутацию «вагнеровцев»?

— Хороший вопрос. Вообще-то, Беларусь давно стала проходным двором для российских спецслужб и наемников. Особо сильно, скажем честно, белорусские спецслужбы не комплексовали по этому поводу. Вспомним хотя бы ряд операций, когда на территории Беларуси российскими спецслужбами задерживались украинские граждане. Видимо московские кураторы в этот раз сочли не обязательным ставить своих белорусских коллег в известность по поводу «вагнеровцев». Думали, что и так прокатит.

— Украина уже обратилась в компетентные органы РБ с просьбой об экстрадиции 28 боевиков ЧВК «Вагнер». Насколько велика вероятность положительного решения данного вопроса?

— Я бы расценивал такую возможность как фифти-фифти. Но в целом это однозначно правильный шаг – не догоним, так согреемся: лишний раз напоминание всем воевавшим на нашей территории, что расплата обязательно будет для каждого подонка.

— Есть ли гарантии, что «вагнеровцы» не просочатся на территорию Украины и не попытаются, в будущем, дестабилизировать ситуацию в Украине?

— Ставка Москвы сейчас на внутреннюю дестабилизацию в Украине, в расчете, что команда Зеленского окончательно провалится как в политике, так и в экономике. К сожалению, вопиющая некомпетентность украинского президента дает для этого достаточно оснований. Если говорить о терактах, то с 2014 года украинские спецслужбы предотвратили их достаточное количество и исполнителями в основном являются украинские граждане, проходящие подготовку в российских лагерях, в том числе и группы Вагнера. Помните советские фильмы о лагерях Абвера, где обучались диверсанты из числа советских военнослужащих, перешедших на сторону нацистов, вот россияне такой опыт активно и используют.

— Каковы в целом ближайшие планы РФ касательно Украины, есть ли риск полномасштабного вторжения российских войск в Украину с целью захвата новых ее территорий?

— Такой сценарий не исключается, но он скорее имеет отложенную перспективу. Мы помним и знаем важность для Путина всяких круглых дат и рассматриваем 2021 год — (30-летие украинской независимости и 30-летие развала СССР), как критический с точки зрения возможного вторжения. В любом случае, если такое решение будет принято, оно будет основываться скорее на таких символических вещах, чем на трезвом расчете.