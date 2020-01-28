Идентичные сообщения Роналду и Фигу по поводу гибели Коби Брайанта возмутили болельщиков

Поклонники спорта были возмущены тем, что аккаунты в Twitter, принадлежащие португальским футболистам Криштиану Роналду и Луишу Фигу, отправили идентичные сообщения по поводу гибели баскетболиста Коби Брайанта.

Роналду оставил следующее сообщение: «Очень печально слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джанны. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Отправляю мои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в аварии. RIP Legend».

Ранним утром в понедельник Фигу опубликовал идентичное сообщение, хотя и с другим фото.

Болельщики, заметив реплицированные сообщения, выразили свое негодование.

— Копируй и вставляй, — говорится в комментарии одного из болельщиков.

— Это просто неуважение. Если вы не переживали о Коби, чтобы потратить 30 секунд своего времени, чтобы написать честные и красивые слова, просто ничего не пишите, — отметил один из пользователей.

Напомним, что 26 января в Калабасасе разбился вертолет, на борту которого находился Коби Брайант. Также в катастрофе погибли еще 8 человек, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста. (sportbox.ru)