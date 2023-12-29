Израильская пресса опубликовала окончательные результаты расследования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по поводу трагической ошибки, приведшей к гибели трех израильских заложников, застреленных военными в ходе операции в секторе Газа в середине декабря.

В отчете говорится, что военные ЦАХАЛ не были достаточно осведомлены о возможности натолкнуться на заложников в ходе операции, целью которой не являлось их спасение.

Вместе с тем войска располагали разведданными о том, что в районе их действий могли находиться захваченные боевиками израильтяне.

Заложники — 28-летний Йотам Хаим, 22-летний Самер Талалка и 26-летний Алон Шамриз — были убиты в районе Шеджайя в Газе, где израильские войска столкнулись с ожесточенным сопротивлением боевиков ХАМАС.

Расследование показало, что 15 декабря во время интенсивных боев в Шеджае военнослужащий 17-го батальона бригады Бисламах открыл огонь по трем фигурам, в которых заподозрил угрозу. Двое были убиты на месте, третий скрылся в соседнем здании.

Командиры батальона отдали приказ прекратить огонь, чтобы идентифицировать третьего человека. Примерно через 15 минут один из них услышал, как кто-то из здания кричит на иврите: «Помогите! По мне стреляют!»

Командир повторил приказал войскам прекратить огонь и прокричал человеку в здании, что он может выходить.

Он вышел и начал движение в сторону израильских военных, после чего был убит. Расследование показало, что двое стрелявших солдат не слышали приказ командира не стрелять из-за шума работавшего рядом танка.

ЦАХАЛ подтвердил, что при первой попытке выйти из здания все трое заложников были с голым торсом, и один из них размахивал белым флагом, сделанным из футболки.

Однако в ходе расследования было установлено, что солдат, первым открывший огонь, имел ограниченный обзор и не видел в деталях приближающихся людей.