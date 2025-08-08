Предварительные результаты расследования подтвердили факт внешнего вмешательства в работу самолета AZAL, потерпевшего крушение вблизи Актау.

Об этом сообщил западному бюро Report вице-президент AZAL Ильхам Амиров в ходе мероприятия, проведенного в Самухском районе по случаю дня рождения Национального героя Хокюмы Алиевой.

По его словам, все члены экипажа разбившегося самолета, в том числе Хокюма Алиева, проявили героизм:

«Национальный герой Хокюма Алиева, день рождения которой мы отмечаем сегодня, действительно проявила большой героизм. Несмотря на серьезные повреждения пассажирского самолета AZAL в воздухе, экипаж управлял воздушным судном с минимально возможными потерями. Удерживать самолет с нарушенным управлением в воздухе на протяжении 1 часа 10 минут — это проявление высокого профессионализма. Поэтому героизм членов экипажа заслуживает особого признания. Расследование крушения самолета продолжается. Однако предварительные результаты комиссии, проводящей расследование, подтвердили внешнее вмешательство в работу самолета», — сказал он.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 — России, 6 — Казахстана и 3 — Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате аварии погибли 38 человек, выжили 29 человек, включая троих детей.