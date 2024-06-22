УЕФА оштрафовал Хорватский футбольный союз (HNS) по итогам матча группового турнира Евро-2024 между сборными Хорватии и Албании (2:2), сообщается на официальном сайте HNS.

Отмечается, что хорватская сторона наказана за поведение болельщиков сборной, которые использовали пиротехнику и бросали посторонние предметы на поле. Сумма штрафа составила 28 тысяч евро.

Ранее сборная Сербии пригрозила сняться с Евро-2024, если УЕФА не накажет болельщиков национальных команд Албании и Хорватии за оскорбительные кричалки. Во время матча Хорватии с Албанией (1:1) от обеих групп болельщиков были слышны крики: «Убейте сербов».

Санкции также могут грозить для форварда «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку, который по окончании игры с Хорватией произнес оскорбительный лозунг, направленный против македонцев и сербов. 21 июня появилась информация о том, что Даку будет дисквалифицирован на несколько матчей после инцидента.