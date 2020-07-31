Ибрагимович решил остаться в «Милане»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович принял решение остаться в «Милане», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, остаться в команде желание изъявил сам футболист. Переговоры о подписании нового соглашения еще не начались, однако стороны не сомневаются в том, что контракт будет подписан.

Действующий контракт Ибрагимовича истекает в конце августа. После перехода в «Милан» в январе 2020 года форвард провел в Серии А 19 матчей, забил десять мячей и отдал пять голевых передач.(Газета.Ru)

| 2020-07-31T10:41:07+04:00 31 июля 2020, 11:01|12345 (Пока оценок нет)
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