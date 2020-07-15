И вновь замелькал самый «логичный» друг армян в Госдуме…

Еще за несколько дней до вооруженной эскалации на армяно-азербайджанской границе на территории Товузского района скандально известный депутат Госдумы России Константин Затулин, выступая в Ереване, заявил местным журналистам, что если Армения обратится в ОДКБ за поддержкой в случае нападения на свою территорию, тогда автоматически заработают механизмы, предусмотренные этой организацией.

Затулин также заявил, что 102-я российская военная база дислоцирована в Гюмри «не для красоты, а для обеспечения безопасности Армении», намекая на то, что российская армия не останется в стороне в случае нападения на страну.

Подобное заявление и последующее боестолкновение на армяно-азербайджанской границе наталкивает на мысль о том, что слова Затулина прозвучали для властей Армении в качестве призыва к совершению провокации в отношении Азербайджана.

К слову, ранее власти Армении неоднократно пытались использовать в своих целях тему вероятного вмешательства ОДБК в нагорно-карабахский конфликт и каждый раз им внятно давали понять, что обязательства организации не распространяются на данный конфликт. Теперь же посредством заявления зампреда комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Затулина в Ереване решили разыграть сценарий для отвлечения внимания общественности от внутренних проблем.

В заявлении Затулина есть также расхождения с официальной позицией России относительно территориальной целостности Азербайджана. По его словам, «реальность все воспринимают по-разному». «Пашинян заявляет о том, что Карабах есть Армения, а Ильхам Алиев на Валдайском форуме заявил, что Нагорный Карабах — это Азербайджан и восклицательный знак. Так что реальность все воспринимают по-разному», — отметил он.

Однако Затулин забыл, что во время проведения в Карабахе в феврале текущего года «президентских и парламентских выборов» МИД России заявил о том, что не признает Нагорный Карабах в качестве независимого государства. Сам Затулин некогда отмечал, что «независимость Карабаха уже нельзя перечеркнуть». Теперь же с его слов выходит, что Карабах является спорной территорией между Азербайджаном и Арменией. Продолжая эту логику, можно прийти к выводу, что Армения является страной-оккупантом. И более того, Россия готова защищать Армению в качестве союзника по ОДКБ в случае, если Азербайджан решит вернуть свои оккупированные территории военным путем. Очень интересный ход мыслей появился у Затулина.

При этом стоит задаться вопросом, насколько компетентен Затулин в вопросах обязательств ОДКБ перед Арменией. Он же не официальный представитель ОДКБ, чтобы делать подобные заявления, да еще и озвучивать угрозы в адрес Азербайджана. И самое главное, почему-то Затулина уже не было слышно непосредственно в дни обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. Согласитесь, что это поведение российского депутата очень настораживает.