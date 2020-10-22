И в Совбезе ООН поняли, что статус-кво в Карабахе полностью поменялся

От переговорных процессов остались лишь руины, таким мнением поделился с # политолог Ильгар Велизаде, комментируя перспективу переговоров и вероятность предоставления статуса Нагорному Карабаху.

«Когда говорят пушки, дипломатия молчит и наоборот. Понятно, что сейчас говорят пушки. Дипломатический стол переговоров всегда есть — так было во всех войнах. Тем не менее, даже в этих условиях мы должны думать о постконфликтном мире. Сейчас переговорный процесс разбомбили пушки, и уже нельзя говорить о бишкекских протоколах и других форматах. От переговорного процесса остались лишь руины, и мы выдвигаем свои условия, армяне, соответственно, свои», — отметил эксперт.

По его словам, на сегодня о статусе говорит лишь армянская сторона и сопредседатели, но в реальности никаких переговоров нет.

«А раз нет переговоров, то ни о какой конкретике или о статусе и речи не может быть. Возможно только лишь перемирие, но и это не совсем переговоры. Сегодня военное положение таково, что никакой «буферной зоны», которая до сих пор использовалась в процессе, уже нет, соответственно нет и обсуждения статуса карабахских армян. Все эти разговоры о промежуточном статусе, о возвращении двух районов Лачина и Кельбаджара, о прочих коридорах, все это ушло в архив истории, и произошло это благодаря действиям армянской стороны», — подчеркнул он.

Говоря о том, как будет развиваться будущее двух стран в поствоенное время, эксперт отметил, что сегодня созданы новые условия, которые требуют пересмотра позиций.

«Армянская сторона нам и на официальном уровне, и даже на частном уровне говорила: «Мы пролили кровь и захватили территории, поэтому без крови мы их вам не отдадим». Они договорились до того, что даже не собирались уходить из так называемых буферных территорий. Теперь же создается другая ситуация, теперь мы говорим, что мы проливаем кровь, и просто так эту землю вам не подарим. Больше не будет никаких разговоров о линиях соприкосновения войск, «буферных территориях», не дадим вам пудрить нам мозг неопределенным статусом», — подчеркнул он.

Аналитик также добавил, что пока никто не знает, что будет представлять собой возможный переговорный процесс.

«Пока же пушки не умолкли, и ситуация продолжает развиваться в военной плоскости. Поэтому сейчас даже не стоит говорить о будущем статусе Карабаха. Тут нужно смотреть на то, как себя будет вести армянская сторона. Мы свои условия предлагали, они отображены также в четырех резолюциях СБ ООН. Пусть выполняют эти условия, как они будут это делать – это их проблема. Они должны признать поражение, если не признают, то это ухудшит их положение. МГ ОБСЕ в данном случае должна выполнять мандат ООН, а он базируется на четырех резолюциях, поэтому МГ ОБСЕ должны говорить уже с армянской стороной. С нами говорить не нужно, мы свои проблемы решаем силовым путем», — добавил он.

Аналитик также подчеркнул, что сегодняшнее положение дел позволяет Азербайджану изменить условия по вопросу статуса, а армянская сторона, понимая это, делает все, чтобы все переговоры были завершены, не начавшись.

«О каком статусе может идти речь, если премьер-министр Армении заявляет, что они будут воевать до последнего солдата? Как разговаривать с таким человеком? Армянской стороне нам нечего предложить: три из пяти районов, которые нам предлагались в качестве предмета торга и часть территорий самого Нагорного Карабаха уже освобождены. О каких переговорах речь?

Как армия может остановиться на полпути к своим конечным целям? Армяне либо должны сами оттуда убраться, либо мы их будем убирать, скорее второе, потому что армянская сторона не собирается сдаваться. Поэтому, можно с уверенностью сказать, что сейчас новая реальность, и все, что было до этого, уже обнулилось», — добавил он.

В свою очередь экс-глава МИД Азербайджана Тофиг Зульфугаров сказал, что азербайджанская армия пока не полностью решила те задачи, которые были поставлены.

«После такого количества применения сил, в том числе и жертв среди гражданского населения, я думаю, что всякие разговоры о предметных переговорах или же о прекращении огня на данном этапе мало интересуют Азербайджан», — сказал Зульфугаров.

Аналитик, также добавил, что Баку выполняет резолюции СБ ООН своими силами. Вряд ли Москва на этот раз решится сыграть роль спасителя конфликта и миротворца.

«Но здесь другой вопрос: такой партнер как Армения не представляет для Москвы какой-либо интерес. На сегодня мы можем пока констатировать тот факт, что ни один из вопросов полностью не решен, а потому говорить о переговорах по статусу или же каких-то принципов, не приходится», — добавил он.

Говоря о происходящих на дипломатическом фронте процессах в связи с войной в Карабахе, аналитик сказал, что в этой плоскости ситуация развивается в соответствии со всеми ожиданиями, которые имели место при оценке возможности применения сил.

«Во-первых, применение силы четко ограничивается зоной конфликта. Армения пыталась всячески расширить эту зону, но ее надежды не увенчались успехом, и сейчас Ереван отошел от практики ракетных атак со своей территории. Армения не получила никаких преимуществ от этого, а с моральной точки зрения ничего кроме международного осуждения.

Во-вторых, что касается различных дипломатических инициатив, то и тут мы ничего, кроме призывов к миру и прекращению огня, просьб Армении создать механизм верификации и дежурную поддержку со стороны МИДа России, не наблюдаем. Если обратим внимание на два совещания СБ ООН, то и они, по всей видимости, тоже поняли, что статус-кво полностью поменялся, и с этим уже ничего не поделать», — резюмировал он.