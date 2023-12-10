Украинский президент Владимир Зеленский в ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН потребовал лишить Россию права вето в Совете Безопасности всемирной организации. Его слова передает британская газета The Guardian.
«Лишить РФ права вето в том случае, если речь идет о члене Совбеза ООН», — призывает украинский лидер.
По мнению политика, таким образом «страна-агрессор будет наказана».
Зеленский также обвинил Организацию Объединенных Наций в непродуктивности защиты суверенных границ республики.
«Украинские солдаты сейчас делают своей кровью то, что СБ ООН должен делать своими голосами», — подытожил он.