Украинский президент Владимир Зеленский в ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН потребовал лишить Россию права вето в Совете Безопасности всемирной организации. Его слова передает британская газета The Guardian.

«Лишить РФ права вето в том случае, если речь идет о члене Совбеза ООН», — призывает украинский лидер.

По мнению политика, таким образом «страна-агрессор будет наказана».

Зеленский также обвинил Организацию Объединенных Наций в непродуктивности защиты суверенных границ республики.

«Украинские солдаты сейчас делают своей кровью то, что СБ ООН должен делать своими голосами», — подытожил он.