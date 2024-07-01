Министр иностранных дел России Сергей Лавров будет председательствовать на дебатах Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 16 и 17 июля.

Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел России.

Отмечено, что 1 июля к России перешло председательство в Совете Безопасности ООН, на котором в соответствии с Уставом ООН лежит основная ответственность за поиск эффективных ответов на угрозы международному миру и безопасности.

«В ходе российского председательства запланированы три центральных мероприятия. 16 июля – открытые дебаты министерского уровня на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства». 17 июля – открытые дебаты министерского уровня по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. 19 июля – дебаты Совета Безопасности по сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС. Первые два мероприятия пройдут под председательством министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

В целом программа работы Совета получается весьма насыщенной. В рамках мандатно-отчетного цикла состоятся заседания по ситуации в Гаити, ДР Конго, Западной Африке и регионе Сахеля, Йемене, на Кипре, в Колумбии, Ливане и Сирии, а также по деятельности Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Намечено продление мандатов Объединенного представительства ООН в Гаити, Миссии ООН по поддержке осуществления Соглашения по Ходейде и санкционного режима Совета Безопасности в отношении ЦАР.

В повестку также включены дискуссии по выполнению резолюции СБ ООН 2720 о гуманитарном механизме для сектора Газа с участием старшего координатора ООН по гумвопросам и восстановлению в секторе Газа С.Кааг.

Российская Федерация как постоянный член Совета и ответственный участник международного сообщества по традиции приложит максимум усилий для обеспечения слаженной и оперативной работы данного органа. В связи с этим Россия будет нацеливать коллег по СБ на поиск общих знаменателей при внимательном учете интересов всех заинтересованных сторон», — говорится в сообщении МИД РФ.