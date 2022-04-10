Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар не исключил умышленного появления дрейфующих мин в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN Turk.

«У нас есть подозрение на предмет умышленного появления мин. Возможно, они были выпущены в рамках некоего плана оказать на нас давление с тем, чтобы пропустить [через проливы] в Черное море минные тральщики НАТО», — сказал он.

Акар добавил, что турецкая сторона проводит расследование касательно появления в Черном море мин.

«Мы не знаем, кто их оставил. Нам известно, что они русского производства, но мы разбираемся, какая страна их оставила», — подчеркнул он.

Министр отметил, что точное число мин пока неизвестно, по данным СМИ, их около 400.

Также он заявлял, что страна останется приверженной Конвенции Монтрё, не допустит ввода военных кораблей в Черное море.