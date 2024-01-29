29 января делегация во главе с председателем Комитета по национальной обороне Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Хулуси Акаром посетила Аллею почетного захоронения в Баку и почтила память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Как сообщает #, также была почтена память супруги общенационального лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Затем делегация посетила Аллею шехидов, где почтила светлую память героических сынов и дочерей Родины, павших в борьбе за свободу и независимость Азербайджана, возложила цветы к их могилам. Был также возложен венок к мемориалу «Вечный огонь».

Гости полюбовались с самой высокой точки Баку панорамой столицы, были проинформированы об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по благоустройству.

Затем делегация посетила Мемориал турецким воинам в Баку, почтила память героических турецких воинов, отдавших свои жизни за независимость Азербайджана.

После этого Хулуси Акар сделал запись в книге памяти мемориала.