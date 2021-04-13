Хроники информационной войны: Азербайджану не могут простить победы

Это было ожидаемым. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку Парка военных трофеев. Этот парк вскоре будет открыт для всех желающих. Граждане нашей страны и гости Азербайджана из-за рубежа смогут своими глазами увидеть все то, что использовалось армянской стороной в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Особо подчеркну — войны освободительной, которая велась против Армении, которая не только оккупировала 20% территории Азербайджана, но и на протяжении более четверти века игнорировала огромное количество резолюций влиятельных международных организаций. И глава государства напомнил обо всем этом в ходе посещения Парка военных трофеев.

«Были резолюции Совета Безопасности ООН, кроме этого серьезных документов не было. Постановление Генеральной Ассамблеи ООН, резолюции Движения неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент. Даже Парламентская Ассамблея Совета Европы, которая всегда занимает враждебную позицию по отношению к нам, вынуждена была продемонстрировать поддержку нашей территориальной целостности. Все это создало политическую и правовую базу. Не будь всего этого во время войны, могла дать результат направленная против нас инициатива стран-сопредседателей Минской группы в ООН. Это тоже должен знать каждый, многие не знают. В ходе войны против нас хотели применить санкции. Мы сражаемся на собственной земле. Восстанавливаем свою территориальную целостность. Применение санкций против нас — несправедливость, бессовестность. Кто это организовал? Страны-сопредседатели Минской группы», — заявил Ильхам Алиев.

И в этой связи уместно напомнить о том, что написал в опубликованной на сайте The International Conflict Resolution Center статье экс-сопредседатель от США МГ ОБСЕ Ричард Хогланд. «Мы останавливались в пятизвездочных отелях, где жили в апартаментах на представительском этаже, что давало нам доступ к частной столовой и полноценному бару без дополнительных затрат; ели в лучших ресторанах. Но, откровенно говоря, было достигнуто очень и очень немногое», — указал он.

А еще он добавил, что Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Восточная Украина — Россия, безусловно, лучше всех подходит для того, чтобы разрешить эти конфликты.

«Однако Москва предпочитает не делать этого по разным причинам, характерным для каждого конфликта. Общая же причина заключается в том, что разрешение конфликтов позволит каждой стране чувствовать себя достаточно свободно, искать других партнеров и альтернативные союзы. Например, в случае с Грузией это будут НАТО и Европейский союз. Но Москва полна решимости не допустить этого, чтобы сохранить свою «особую сферу влияния», — подчеркнул он.

И это правда. Как правда и то, что США и Франция, две другие страны-сопредседателя МГ ОБСЕ также были заинтересованы в консервации конфликта, в сохранении выгодного Армении статуса-кво. Иными словами, они, каждая из стран по-своему, поддерживали оккупацию азербайджанских земель. Более того, они собирались еще и санкции вводить против Азербайджана за освобождение азербайджанских же земель. По сути, США, Россия, Франция собирались перечеркнуть все документы Совбеза и Генассамблеии ООН, в которых выражалась поддержка территориальной целостности Азербайджана.

Всего этого не произошло именно благодаря блестящей военной победе Азербайджана в 44-дневной войне, а также благодаря прекрасной работе на дипломатическом фронте. По сути, Азербайджан одержал блестящую военно-политическую победу не только над Арменией, но и над странами-покровителями государства-оккупанта.

Естественно, что в Москве, Вашингтоне и Париже никогда не смирятся с этим поражением. Там с ужасом наблюдают за той исторической и объединительной ролью, что играет Азербайджан в тюркском мире. Мощь которого растет, что заставляет США, Россию и Францию учитывать данный фактор. Пожалуй, единственное, что им остается в таких условиях, так это задействовать своих «цепных псов» в информационной войне против нашей страны. И вот мы уже видим реакцию определенных зарубежных бумагомарак на открытие в Баку Парка военных трофеев.

Дошло до смешного. Кое-кто, недостойный даже упоминания его имени, возмущается тем, что «спустя пять месяцев после окончания войны Алиев все еще носит военную форму, в то время азербайджанские официальные лица настаивают на том, что они очень много работают над примирением».

Надеюсь, что кто-то сумеет перевести этому господину поговорку о важности отделения мух от котлет. Может в его стране нормально бы отнеслись к тому, что глава государства посетит новооткрывшийся парк, где представлены военные трофеи, где все говорит о недавно победоносно завершившейся войне, в спортивной форме или стрингах, но в Азербайджане иные традиции, иная культура поведения. В нашей стране президент является и Верховным Главнокомандующим, с именем которого связана историческая победа в 44-дневной войне, по итогам которой были освобождены находившиеся более четверти века под армянской оккупацией наши земли. И логично, что в Парк военных трофеев Ильхам Алиев пришел именно в военной форме. В иное время, в ходе встреч с официальными делегациями из разных стран, он надевает деловой костюм.

Впрочем, все это не важно. Действительно важным же является то, что Азербайджан достиг своей главной цели и освободил Шушу, Лачин, Физули, Кяльбаджар, Агдам и многие иные города и районы, поселки и села. А к тому, что против нашей страны велась, ведется и будет вестись грязная информационная война, мы готовы. Хотя бы потому, что мы не раз сталкивались с реальной поддержкой Армении со стороны стран-сопредседателей МГ ОБСЕ. Но сумма всех этих усилий не позволила предотвратить освобождение азербайджанских земель нашей армией. Вот и слышим мы, говоря образно, лай собак, который не в состоянии остановить движение каравана.