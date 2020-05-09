Хотят ли армяне войны? – Пашинян ответил на этот вопрос в годовщину оккупации Шуши

Неоднократно заявлявший о желании установить мир с Азербайджаном, но на деле всеми силами стремящийся затянуть переговорный процесс премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь продемонстрировал свое лицемерие. Так, в своем обращении по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, «Дня освобождения Шуши и формирования Армии обороны Нагорного Карабаха», он отметил, что армяне, как никто другой, понимают цену мира.

«Армянская идентичность лучше всего проявляется в мирное время, в творческом и созидательном труде», — заявил Пашинян.

Если бы армянский народ понимал цену мира, то не стал бы предъявлять территориальные претензии к Азербайджану, которые привели сперва к изгнанию азербайджанцев из Армении, а после к развязыванию Карабахской войны, одной из кровавых страниц которой стала резня мирного населения азербайджанского города Ходжалы.

К сожалению, армянская идентичность лучше всего проявляется не в творческом и созидательном труде, а наглом присвоении историко-культурного наследия соседних народов. На протяжении веков азербайджанцы, турки и грузины были свидетелями, как армяне присваивали их культуру, историю и территории.

И сейчас Пашинян разглагольствует о мире, отмечает вклад Армении в победу над фашистской Германией, но не упоминает о героизации пособника немецкого фашизма Гарегина Нжде, в честь которого в Ереване возведен памятник, названы станция метро, улицы и проспекты. Разве это не оскорбление памяти тысяч погибших армян, воевавших на стороне СССР против фашистской Германии?!

Не обошел стороной Пашинян и факт оккупации азербайджанского города Шуша, который, по его словам, «ознаменовал начало освобождения Нагорного Карабаха». При этом нарочито подчеркнув, что «безопасность народа Республики Арцах и реализация его права на самоопределение не подлежат торгу». Эти слова в очередной раз свидетельствуют о том, что руководство Армении цинично игнорирует международное право и недавнее заявление Минской группы ОБСЕ о том, что никакая страна-сопредседатель или же другая страна не признают Нагорный Карабах как независимое и суверенное государство.

Не преминул он упомянуть и о том, что во время четырехдневной апрельской войны 2016 года граждане Армении сражались за «свободу армянского народа». Только вот понять бы каким образом оккупация территории соседнего государства имеет отношение к «свободе армянского народа». Здесь уместно припомнить Пашиняну, что в ходе визита в США его супруга Анна Акопян в апреле 2019 года заявила, что «тысячи армянских солдат отдали свои жизни в Карабахе во имя ничего». Вот такой парадокс: премьер говорит, что армяне в Карабахе погибли за свободу народа, а его жена – во имя ничего.

Казалось, что прежнее руководство Армении довело страну до крайности, но оказалось, что нынешний глава правительства сумел пробить это дно. Его бессмысленная и неуместная болтовня только укрепляет мнение о том, что территориальную целостность Азербайджана можно восстановить исключительно военным путем.