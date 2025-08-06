Возможная оккупация сектора Газа зависит лишь от решения правительства Израиля, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отвечая в Вашингтоне на вопрос журналистов о возможности оккупации Газы, Трамп подчеркнул, что решать это должно правительство еврейского государства.

Президент США отметил, что сейчас он сосредоточен на поставках продовольствия палестинцам, которые нуждаются в еде. По его словам, Израиль окажет содействие в поставке гуманитарной помощи в сектор Газа.