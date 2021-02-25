Хлеб не подорожал — утверждает Госслужба, но…

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору потребительского рынка опровергла распространяемую в СМИ информацию о подорожании хлеба. «В последние дни некоторые СМИ сообщают о росте цен на хлеб в Азербайджане, — заявили в этом ведомстве. – Чтобы выявить и предупредить злоупотребления и необоснованное повышение розничной цены хлеба, особенно наиболее потребляемого круглого хлеба, мы регулярно проводим мониторинги. Никакого роста цен на хлеб в ходе проверок нами не выявлено».

Государственная служба уверяет, что продолжает свои контрольные меры. «В случае злоупотреблений и необоснованного повышения цен на потребительском рынке рекомендуем потребителям обращаться по телефонам: 498-15-01 и 498-15-04», — сообщило ведомство.

Автор этой статьи хотел было обратиться в структуру и поведать о новых ценах на хлеб, но тут же подумалось. Неужто организаторы столь тщательных мониторингов не увидели этого в ходе своих проверок? Ведь если оставить за скобками так называемый круглый хлеб, претерпевший разительные перемены с начала девальвации, стоимость прочего хлебобулочного ассортимента наших прилавков подорожала в среднем на 20%. Буханки, стоившие 55 и 75 гяпиков продаются по 65 и 85 гяпиков в бюджетных торговых сетях OBA и Al market. В остальной торговой сети и того дороже. Стоимость хлеба тандыр поднялась с 50-ти гяпиков до 68-ми, местами 70 гяпиков.

Словом, стабильностью цен в этом сегменте рынка и не пахнет. К вопросу о том, что означает заключение госслужбы, руководитель НОО ССП Эюб Гусейнов сказал #, что цены на хлеб в розничной сети поднялись явно и скрыто. Что же касается готовности Госслужбы по антимонопольному контролю и надзору потребительского рынка бороться с необоснованным подорожанием хлеба, Гусейнов заметил, что для этого нужно сначала установить лимит на стоимость хлеба – сколько именно он должен стоить?

«Я уже говорил сотрудникам этой структуры, что если они собираются контролировать необоснованное, по их словам, повышение цены хлеба, Кабинет министров должен прежде принять решение о верхнем уровне цены на хлеб. Только после этого государственный орган может констатировать искусственное подорожание и вмешиваться в ценовую политику. Если же такого документа нет, а его действительно нет, госслужба не может вмешиваться и диктовать цены», отметил он.

По свидетельству собеседника, государство располагает широким спектром рычагов для понижения цены хлеба. Как правило, для стабилизации цен используют методы усиления конкуренции на рынке, смягчают налоговую политику – в результате за ростом предложения падают цены. В свете изложенных обстоятельств действия госкомитета, который неизвестно на каком основании диктует цены бизнесу, просто незаконны.

«Если стоит задача стабилизации цен, государство должно обеспечить условия конкуренции, чтобы товаров было больше и цены падали, — продолжил глава ССП. – В подведомственную мне структуру обращаются предприятия по выпечке хлеба с тем, что они достигли черты из-за контрольных мер и требований госслужбы к ценам. Все это мешает развитию и ставит под вопрос само существование небольших пекарен в сторону концентрации производства хлеба в рамках крупных предприятий. Если ценовой прессинг продолжится, небольшие пекарни не выдержат таких условий и закроются. В этом, конечно же, нет ничего хорошего. Ведь если с рынка исчезнет конкуренция, оставшиеся крупные игроки начнут диктовать свои цены потребителям и правительству».

Ценовое давление Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору потребительского рынка поставило в сложную ситуацию небольшие предприятия. Пытаясь удержать стоимость круглого, так называемого «заводского» хлеба, они вынуждены уменьшать вес изделия. Иными словами, под прессингом этого ведомства происходит скрытое подорожание хлеба. По словам правозащитника, в довесок этому снижение веса хлеба вызвано отсутствием единого ГОСТа и контроля над качеством.

«Госслужба требует у пекарен не повышать цены, и они вынужденно понижают вес и качество хлеба, — заметил Гусейнов. – Скажу напоследок, что я возлагаю большие надежды на новое руководство Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору потребительского рынка в лице уважаемого Сахиба Мамедова, однако старая команда, представленная в этом ведомстве с 2009 года, мешает эффективной работе этой структуры. Полагаю, что уже в скором времени их сменят более профессиональные кадры».