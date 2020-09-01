Хикмет Гаджиев: «Здоровье Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева в период пандемии беспокоит азербайджанскую сторону»

На оккупированных территориях Азербайджана наблюдается критическая ситуация в связи с коронавирусом. Руководство Армении пытается скрыть фактическое положение.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в интервью Общественному телевидению (İTV) сказал помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, ситуация в связи со здоровьем Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева в период пандемии беспокоит азербайджанскую сторону.

«Состояние здоровья наших соотечественников, незаконно содержащихся в тюрьмах и пенитенциарных учреждениях в Армении и на оккупированных территориях, является серьезной темой для обсуждения. Так как не исключено, что в этих исправительных учреждениях и тюрьмах в Армении плачевная ситуация в связи с коронавирусом», — сказал Хикмет Гаджиев.

Представитель Администрации Президента Азербайджана подчеркнул, что азербайджанская сторона постоянно держит в центре внимания вопрос в связи с соотечественниками.

«В настоящее время мы получаем данные касательно состояния здоровья Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева посредством Международного комитета Красного креста. Однако при любой возможности мы постоянно поднимаем перед сопредседателями Минской группы вопрос их освобождения», — подчеркнул Хикмет Гаджиев.