Хикмет Гаджиев: В Армении нет промышленности и экономики

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова выступил с заявлением, искажающим суть армяно-азербайджанского конфликта и Товузских событий.

Во-первых, он отметил, что Товузские события показывают отсутствие военного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Если армянская сторона утверждает, что нет военного решения конфликта, то в первую очередь должен быть прекращен режим военной оккупации. Вооруженные силы Армении должны уйти с оккупированных территорий Азербайджана, это требование закреплено в резолюциях Совета Безопасности ООН.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он заявил, что Армения — государство-агрессор, и это закреплено в документах по оцениванию акта агрессии в Генеральной Ассамблеи ООН в 1974 году и Уставе ООН. Поэтому если армянская сторона утверждает, что военного решения конфликта нет, то в первую очередь она должна положить конец факту военной оккупации.

Отметив, что руководство Армении во главе с Николом Пашиняном стремятся представить Товузские события как «победу», Хикмет Гаджиев сказал: «Во-первых, Товузские события отчётливо показали, что это очередной акт провокации Армении против Азербайджана. Это была заранее спланированная военная операция. Несмотря на это, Армения не смогла добиться своей цели. Хотели бы ещё раз отметить, что Азербайджан не преследует какой-либо военной цели вдоль армяно-азербайджанской государственной границы. Цель Вооруженных сил Азербайджана заключается в обеспечении неприкосновенности границ нашей страны и безопасности гражданского населения Азербайджана, проживающего на приграничных территориях. В этом смысле Вооруженные силы Азербайджана доблестно отразили эту провокацию Армении и отбросили назад вражеские силы. Они и сегодня продолжают скрывать от армянского народа свои потери. Никол Пашинян должен ответить перед армянским народом за такой военный авантюризм. Военно-политическое руководство Армении непосредственно несёт ответственность за эту провокацию”.

Сказав, что Никол Пашинян заявил о том, что в результате этой военной провокации оборонная промышленность Армении якобы показала качественность своей продукции, помощник Президента отметил, что всем известно о том, что производится в Армении. У Армении нет промышленности и экономики, в том числе и оборонной промышленности.

И это является ни чем иным, как попыткой руководства Армении обмануть свой народ и оправдаться перед ним за Товузскую авантюру.

«Хотели бы еще раз отметить, что азербайджанская армия осадила вооруженные силы Армении, обеспечила безопасность и защиту границ нашей страны, решительно предотвратила оккупацию какой-либо территории Азербайджана. Одна из целей Армении в совершении этой провокации заключалась в отвлечении внимания от социально-экономических и политических проблем внутри страны», — сказал Хикмет Гаджиев.