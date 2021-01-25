Хикмет Гаджиев: «ОБСЕ неуместно поднимает вопрос статуса Нагорного Карабаха»

«Минская группа ОБСЕ должна адаптироваться к новой реальности».

Как сообщает АПА, об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев во время выступления в виртуальном формате в ходе дискуссий в ведущем в США мозговом центре Atlantic Council.

Касаясь репутации Минской группы ОБСЕ в Азербайджане, Хикмет Гаджиев отметил, что она низкая, а основная причина этого заключается в неспособности организации внести реальный вклад в урегулирование конфликта за более чем 25 лет.

Он отметил, что прежние нарративы Минской группы ОБСЕ в связи с этим конфликтом уже не работают, так как ситуация в регионе полностью изменилась.

Хикмет Гаджиев заявил, что ОБСЕ неуместно поднимает вопрос статуса Нагорного Карабаха, что создает в Армении ошибочные и ненужные ожидания.

Он отметил, что Минская группа в будущем может внести свой вклад в миростроительство посредством различных проектов.