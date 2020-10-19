Хикмет Гаджиев: Наши солдаты не нашли в Физули целого здания, чтобы водрузить флаг

Азербайджан никогда не берет на прицел гражданское население.

Об этом заявил помощник Президента АР — завотделом Администрации главы государства по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, передает Qafqazinfo.

Он отметил, что противник обвиняет Азербайджан в бомбардировке Ханкенди.

«Что касается Ханкенди, то там находятся две-три основные базы армянской армии, также размещаются ракетные системы. Мы предупредили Министерство обороны Армении, чтобы они не обстреливали гражданское население Азербайджана. Но, несмотря на это, они начали осуществлять атаки на мирных граждан.

Кроме того, необходимо обратить внимание на число потерь среди гражданского населения с обеих сторон. Если посмотрите на Гадрут, недавно освобожденный нами от оккупации, вы заметите, что там гражданские объекты не пострадали, не считая одного-двух небольших разрушений. Но на кадрах из освобожденных от оккупации Физулинского и Джебраильского районов можно увидеть, какие разрушения там учинили армяне. В частности, в Физули наши солдаты не могли найти ни одного целого здания, чтобы водрузить флаг», — сказал Х.Гаджиев.