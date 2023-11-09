Нью-йоркские хирурги провели первую в истории пересадку всего глаза человеку. Это достижение было названо прорывом, несмотря на то, что зрение к пациенту не вернулось.

Как сообщает Reuters, по данным хирургической команды NYU Langone Health, через полгода после операции, проведенной во время частичной трансплантации лица, пересаженный глаз показал важные признаки здоровья, в том числе хорошо функционирующие кровеносные сосуды и многообещающую сетчатку.

«Сам факт того, что мы пересадили глаз — это огромный шаг вперед, о котором думали на протяжении веков, но так и не осуществили», — прокомментировал возглавлявший команду хирургов доктор Эдуардо Родригес.

Издание уточнило, что до сих пор врачам удавалось пересадить только роговицу — прозрачный передний слой глаза.

«Если бы произошла какая-то форма восстановления зрения, это было бы замечательно, но… цель заключалась в том, чтобы мы выполнили техническую операцию и сохранили глазное яблоко», — добавил Родригес.

В настоящее время пересаженный глаз не сообщается с мозгом через зрительный нерв. По словам Родригеса, трансплантация жизнеспособного глазного яблока открывает множество новых возможностей, даже если в этом случае зрение не восстанавливается. «Если мы сможем сотрудничать с другими учеными, которые работают над другими методами восстановления зрения или восстановления изображений в зрительной коре, то мы станем на шаг ближе», — сказал Родригес.