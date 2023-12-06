Китай запустил в эксплуатацию первую в мире атомную электростанцию (АЭС) 4-го поколения.

Как передает ТАСС, об этом сообщило Государственное энергетическое управление КНР.

По его сведениям, объект «Шидаовань» с высокотемпературным газоохлаждаемым реактором (ВГР) находится на территории восточной провинции Шаньдун. Как уточняется, АЭС непрерывно проработала в тестовом режиме в течение 168 часов и официально введена в коммерческую эксплуатацию.

«Это свидетельствует, что по исследованиям, разработке и применению ядерных энергетических технологий четвертого поколения Китай вышел на передовой мировой уровень», — подчеркивается в сообщении, опубликованном на сайте управления.

В нем уточняется, что наиболее значимое преимущество ВГР — его безопасность в области выработки электроэнергии, в связи с чем подобные АЭС имеют широкие перспективы.