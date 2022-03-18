«Азербайджан поддерживает принципы международного права, которые берутся за основу Уставом ООН. Азербайджан внес вклад в миротворческие миссии ООН».

Об этом в Шуше сказал помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

«Сегодня азербайджанские миротворцы вносят свой вклад в Судане и других точках», — сказал Хикмет Гаджиев.

Он довел до внимания, что Азербайджан активно поддерживает гуманитарную деятельность ООН, выступает со многими инициативами:

«Сотрудничество Азербайджана и ООН имеет светлое будущее. Иногда ООН критикуют. Но давайте не будем забывать, что страны-члены должны выполнять свои обязательства перед этой организацией. Все страны должны выполнять обязательства, связанные с Уставом ООН».

Помощник Президента напомнил, что Армения около 30 лет не выполняла свои обязательства перед ООН.