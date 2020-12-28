Хикмет Гаджиев: «Армения на государственном уровне осуществила политику вандализма»

Армения незаконно вывезла, присвоила и продала за рубеж музейные экспонаты, рукописи, ковры, исторические предметы украшения на наших оккупированных территориях. К примеру, разрушен Дом-музей знаменитой азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван в Шуше, а собранные в музее сотни уникальных жемчужин искусства, картины, ковры, миниатюры, памятные экспонаты, археологические образцы были разграблены оккупантами. Разрушен известный Музей хлеба в Агдаме. Многие ценные карабахские ковры вывезены в Армению и проданы за рубеж. В Азыхской пещере, являющейся археологическим памятником мирового значения, и Агдаме Армения провела незаконные археологические раскопки и вывезла ценные находки. Фактически Армения на государственном уровне осуществила политику вандализма, грабежа, хищений, — сказал в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Подобные действия Армении означают грубое нарушение международного гуманитарного права, в частности Гаагской конвенции “О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта” от 1954 года и конвенции ЮНЕСКО “О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности” от 1970 года.

Армения несет ответственность за эти незаконные деяния, она должна ответить за это и вернуть похищенные движимые образцы культурного наследия законному владельцу – Азербайджану.