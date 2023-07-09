Незабываемые эмоции фанатам подарил на своем сольном концерте популярный дуэт HammAli & Navai, сообщает #

Их концерт состоялся в рамках масштабного музыкального сезона SEA BREEZE Summer LIVE на большой сцене в Sea Breeze Resort.

Азербайджанцы Александр Алиев и Наваи Бакиров уверенно покорили российскую сцену и уже много лет бьют рекорды в музыкальных рейтингах, завоевывая сердца своих преданных фанатов.

Их песни любят, под их треки сходятся и расстаются пары, и пишутся лав стори.

«Баку, мы по вам очень скучали и вот приехали попеть вместе с вами», — поприветствовали музыканты зрителей и начали концерт с хита «А если это любовь», который исполняли в унисон с публикой.

Среди гостей — родители музыкантов. Звучит песня «Мама», которую артисты посвящают своим и всем присутствующим на вечере матерям.

«С нас — музыка, с вас — хорошее настроение», — артисты сразу обозначили, что скучать на концерте не будет никто.

Под взрыв зрительских эмоций на сцену выходит EMIN. «Наш брат, спасибо за все», — благодарят HammAli & Navai, и для родной бакинской публики звучит хит «Ну почему», который был записан совместно с народным артистом Азербайджана.

В Баку впервые на сцене Navai исполнил песню на азербайджанском языке «De mənə gülüm», которую по словам артиста он сочинил и записал специально для азербайджанских поклонников.

Вечер продолжился другими хитами дуэта, а всеми обожаемые треки «Ноты», «Девочка-война», «Пустите меня на танцпол», «Птичка» стали феерическим аккордом еще одного теплого, незабываемого музыкального вечера в Sea Breeze Resort.

Очень трогательным моментом стало скандирование зрителями «Спасибо»: Алиев и Бакиров ответили на это словами любви: «Вы одни такие, наши любимые, бесценные и родные! Любим всех и каждого, Баку — вы лучшие»!

Следующий концерт даст сам EMIN, он пройдет 22 июля, и это будет грандиозно! Всеми любимый певец приготовил невероятный сюрприз бакинцам…