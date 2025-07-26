Третий день международного музыкального фестиваля DREAM FEST 2025 в городе-курорте Sea Breeze был посвящен легендам 80-х и 90-х, сообщает #.

Музыка, которая будоражила сердца меломанов старшего поколения звучала в исполнении тех самых любимых всеми звезд, которые снова доказали, что время над ними неподвластно.

Ностальгия и романтика super star day вылилась в грандиозный и атмосферный вечер. Публика танцевала, а легендарные хиты пели с артистами, пела даже молодежь.

Сандра, Haddaway, In-Grid, Ottawan, Aqua, Kosheen, No Mercy, Кевин МакКой из группы Boys Blue, Secret Service — настоящий звездопад на берегу Каспия!

Одним из сюрпризов вечера стало грандиозное исполнении итальянской звездой In-Grid азербайджанской народной песни «Сары гялин».

Также на сцену вышел EMIN, который порадовал зрителей своими лучшими хитами.

Вечер по традиции завершился праздничным фейерверком.