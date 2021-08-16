Экс-президент Афганистана Карзай и глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла ведут с талибами переговоры о достижении мира в стране, передает TOLOnews.

Карзай и Абдулла заявили, что вместе с бывшим премьер-министр Афганистана Гульбеддином Хекматияром ведут переговоры с руководством «Талибана» в масштабах всей страны. По их словам, их главная цель — сохранить спокойствие в Кабуле.

Абдулла выступает в качестве посредника на переговорах между представителями движения «Талибан» и властями в афганской столице.

Мэр Кабула Дауд Султанзой сказал, что он продолжает свою работу и что талибы не возражали против этого. (gazeta.ru)