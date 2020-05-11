Грузия открывает границу: азербайджанцы ринутся к соседям на отдых?

Грузия стала одной из первых стран, открывающей свои границы для международных визитеров.

Как сообщили # в Национальной администрации туризма Грузии, ожидается, что с 15 июня границы будут открыты для внутреннего туризма, а с 1 июля страна будет готова принимать туристов из-за рубежа.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подчеркнул, что решение принято с учетом соблюдения всех гарантий и обеспечения коридоров безопасности на границах. Он заверил, что в этом направлении власти Грузии осуществляют большую работу. В настоящее время страна обсуждает вопросы возобновления авиаперелетов с крупнейшими компаниями. Помимо этого, на днях в Грузии был представлен антикризисный экономический план.

Итак, грузины вовсю готовятся к встрече первых после пандемического кризиса туристов, подтверждая тем самым статус страны, вошедшей в список лучших туристических направлений мира.

В сентябре в Тбилиси состоится саммит Всемирной туристской организации (UNWTO) с участием министров из различных стран, в том числе и Азербайджана. Программу будущей встречи на днях обсуждалась в ходе видеоконференции членов правительства Грузии с Генеральным секретарем UNWTO Зурабом Пололикашвили. Последний дал положительную оценку планам Грузии по открытию границ, отметив, что страна одной из первых в мире сделала очень грамотные, безопасные и успешные шаги по возрождению туристической индустрии после пандемии.

КАК ОТКРЫТИЕ ГРАНИЦЫ В ГРУЗИИ ОТРАЗИТСЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ?

Бесспорно, открытие грузинской границы вызовет положительную динамику и в нашей стране. Кроме того, Азербайджан стабильно занимает первое место в туристическом рейтинге посещаемости Грузии. По данным Национальной администрации туризма Грузии, в феврале 2020 года наибольшее количество туристов в эту страну прибыло из Азербайджана (1 место) и Турции (2 место).

В интервью # директор туристического агенства «Vizit Tur» Светлана Гусейнова заявила о том, что, несмотря на решение Грузии открыть границы, делать какие-либо прогнозы пока что преждевременно:

«Ситуация все еще неопределенная и постоянно меняется. Взять, к примеру, Турцию, которая уже несколько раз переносила дату открытия границ. Хочется верить, что 1 июля Грузия действительно откроет границы, но пока заявок на покупку турпакетов у нас нет. Люди пока что побаиваются покупать билеты. Но все на старте», — заявила она.

С.Гусейнова напомнила, что в прошлом году только за летний период Грузию посетили свыше 600 000 туристов из Азербайджана:

«Уже сегодня можно предположить, что активного потока наших туристов в Европу этим летом не произойдет. Но людям нужен отдых, у некоторых уже запланирован отпуск. Естественно, что многие граждане Азербайджана буквально ринутся в соседнюю Грузию. Поток будет немаленький, и Грузия это понимает. Я надеюсь, что это станет хорошим примером и для других стран», — считает эксперт, подчеркивая, что для отечественных туристов Грузия удобна еще и тем, что путешествие можно совершить на автомобиле, не завися от возобновления авиарейсов.

С.Гусейнова также сообщила #, что кризис в туристической сфере сплотил конкурентов по бизнесу:

«Мы находимся в постоянном контакте с коллегами, руководителями других туристических фирм и компаний. Сложившаяся ситуация очень сплотила нас, и это правильно, ведь туристический рынок постигла беда. Когда как не сейчас пришла пора проявить солидарность и стать поддержкой друг для друга?!», — резюмировала глава агенства «Vizit Tur».

А ЧТО В МИРЕ?

В то время как небо Азербайджана все еще остается закрытым для внутренних и международных перелетов, страны Европейского Союза начинают постепенно снимать ограничения, введенные на время пандемии Covid-19. 24 апреля Чехия первой в ЕС открыла границы для своих граждан на выезд. Правительство также разрешило въезжать в страну по студенческой и рабочей визе. В числе первых авиаперевозчиков возобновил полеты венгернский лоукостер Wizz Air. Рейсы стартовали 1 мая из лондонского аэропорта Лутон в Будапешт, Лиссабон, Тенерифе и в несколько городов Румынии. Korean Air открыла продажи на июнь-август на 36 международных направлений. Планы полетов на летние месяцы разработали и в Turkish Airlines.

ПЛАНЫ АЗЕРБАЙДЖАНА

Отечественные эксперты пока что с трудом берутся делать прогнозы о том, когда Азербайджан начнет снова принимать зарубежных туристов. Глава департамента индустрии туризма и развития дестинации Бюро по туризму Азербайджана Илькин Джавадов заявил журналистам, что приоритетом станет развитие внутреннего рынка, напомнив, что еще в феврале этого года Государственное агентство по туризму запустило кампанию по внутреннему туризму, и, таким образом, эта кампания, будет всячески поддерживаться и продолжаться. Далее, по словам И.Джавадова, в поэтапном порядке до конца года Азербайджан будет ждать туристов из соседних России, Ирана, Грузии, Турции и сравнительно близких Казахстана и Украины.

ТУРИСТЫ СКУЧАЮТ ПО АЗЕРБАЙДЖАНУ

Разумеется, туристы скучают по Азербайджану. Одним из доказательств тому стала публикация на популярном англоязычном туристическом портале TravelFree.info. В статье под названием «Семь лучших мест для туристов в Азербайджане» рассказано о красивейших уголках нашей страны, опубликованы красочные фотографии. Ознакомиться с публикацией можно тут: https://travelfree.info/best-places-to-visit-in-azerbaijan/

Автор называет Азербайджан «страной контрастов», а Баку – новым Дубаем. В топ самых красивых мест Страны Огней блогер включил Баку, Хыналыг, Шеки, Гобустан, Шахдагский национальный парк, Набрань и Каспийское море, Гейгельский национальный парк.