Грузия: Неразбериха в предвыборных предпочтениях

Интересная картина складывается в Грузии согласно исследованию авторитетной американской неправительственной организации Национальный демократический институт США (NDI). Только 27% опрошенных граждан Грузии назвали конкретную партию, за которую будут голосовать в октябре на парламентских выборах, передает Грузия Online.

На вопрос, за какую партию они проголосовали бы, если бы парламентские выборы состоялись завтра, 17% из этих 27% назвали правящую «Грузинскую мечту», а 5% — «Единое национальное движение» (ЕНД, партия Саакашвили).

В то же время, по данным опроса, из тех, кто заявляет, что обязательно будет участвовать в выборах (это 73% опрошенных), 21% отдадут свой голос за «Грузинскую мечту», а 4% — за ЕНД.

Согласно опросу, те, кто будет участвовать в выборах и уже решили, за кого голосовать (32%), отдадут голос за «Грузинскую мечту» — 41%, а за «Единое национальное движение» проголосует 8%.

Согласно опросу, за несколько недель до выборов большинство населения — 56%, убеждено, что парламентские выборы пройдут в свободной и справедливой обстановке, хотя некоторые вопросы по-прежнему вызывают беспокойство у населения.

Треть граждан считает подкуп избирателей самой большой проблемой. Далее следуют нарушения в процедуре голосования (15%) и злоупотребление административным ресурсом (13%).

При этом, по данным этого же исследования, за несколько недель до выборов большинство населения Грузии — 59% — так и не определилось, за кого голосовать на предстоящих выборах.

По мнению авторов исследования, итоги выборов будут зависеть от решения неопределившихся избирателей.

Таким образом, согласно этим выводам, всё будет решаться в последний момент. Интересно, чем может объясняться такая неопределенность в симпатиях и политических предпочтениях у большей части избирателей Грузии? На этот вопрос # ответили известные политологи соседней страны.

Ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— На самом деле все объясняется достаточно просто. Наше общество недостаточно структурировано, нет идеологических групп, которые ратуют за конкретную политику в различных сферах — от социальной до внешней. То есть, у нас нет традиционных консерваторов, либералов, социалистов, нет левых и правых.

Есть консенсус по внешнеполитическому курсу, в остальном все партии за все хорошее против всего плохого. Партии завязаны на лидерах, партий много, у избирателя есть выбор, и он не торопится его сделать. Так что у нас все только начинается.

Руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор Торнике Шарашенидзе:

— Вообще-то, мы уже привыкли к тому, что все выборы в Грузии являются судьбоносными. Все они оцениваются как очередной тест на демократию. Я думаю, что ничего такого особенно страшного не происходит. Уже почти ясно, кто выиграет – это «Грузинская мечта».

А что касается так называемых «неопределившихся», ну, это нормально, это объяснимо. Очень многим не нравится ни «Мечта», ни «Нацдвижение». Так что, они просто-напросто остаются дома, за кого им голосовать – они не знают. А это на руку «Мечте», на руку правящей партии. В ее интересах, чтобы электорат разочаровался в политиках, и чтобы таким образом сохранялся нынешний статус-кво.

Профессор Черноморского Международного Университета, политолог Ника Читадзе:

— Результаты исследования могут быть объяснены тем, что, во-первых, резко упал рейтинг правящей партии «Грузинская мечта». Хотя он немного повысился во время пандемии, но в основном, согласно разным соцопросам, большинство в Грузии считают, что страна идет в неправильном направлении.

С другой стороны, из-за агитпропаганды «Грузинской мечты» против оппозиции, многие также не доверяют главной оппозиционной и бывшей правящей партии – ЕНД.

При этом и правящая, и основные оппозиционные партии имеют свой стабильный электорат.

Кроме того, у большинства населения – более 80% — есть желание принимать участие в политических процессах и пойти на выборы. Хотя многое, наверное, зависит от того, как проведут свою предвыборную кампанию разные политические партии.