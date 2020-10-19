Грузинский эксперт: Не исключается подготовка почвы для вторжения российских войск в нашу страну

Грузинские СМИ сообщают, что в соцсетях распространяются фейки, направленные на втягивание Грузии в армяно-азербайджанский конфликт. Уже неоднократно распространялись сведения о якобы передвижении военных грузов, «автобусов с боевиками» и беспилотниках и т.п. по грузинской территории, которые так и не были официально никем подтверждены, передает портал Грузия Online.

Однако фейки создаются не только путем выдумывания откровенно лживых, абсурдных, фактов. Также реальные слова и заявления фальсифицируются для придания им нужного — антигрузинского характера.

Так, 15 октября русскоязычный телеграм-канал «Инфотека 24» исказил заявление заместителя командующего ПВО Армении Гарика Мовсесяна, в котором тот комментировал переброску военной техники в Азербайджан, происходившую еще до начала вооруженного конфликта в Карабахе.

Умолчав о датах, которые назвал Мовсесян, и которые имеют принципиальное значение, авторы фейка создали ощущение, как будто азербайджанская военная техника перемещается через Грузию уже сейчас, во время войны, хотя это вовсе не так.

«Таким образом, Грузия отрезала Армению от подкрепления своего союзника, России» – сказано в публикации «Инфотеки 24», которая была подхвачена армянскими интернет-сообществами и быстро распространилась среди представителей армянской диаспоры.

«Инфотека 24» — это российский веб-сайт и телеграм-канал, якобы занимающиеся тематикой Южного Кавказа и Ближнего Востока. При ближайшем рассмотрении оказывается, что это типичная «информационная помойка», публикующая в основном сбор из непроверенных фактов, слухов и сплетен, а также статьи в стиле «базарной аналитики». Все это нацелено на привлечение внимания и введение в заблуждение армянской аудитории.

Следует отметить, что одновременно с дискредитацией Грузии, в подобных публикациях, как правило, всегда подчеркивается «миротворческая» миссия России, хотя именно РФ долгие годы снабжала Азербайджан и Армению смертоносным оружием и всячески затягивала мирный процесс в Карабахе, отмечает Грузия Online.

Выясняется, что редактор «Инфотеки 24», некий «журналист» Антон Евстратов, является выпускником Воронежского государственного университета и долгое время работал в российских СМИ, а несколько его помощников учились в Российско-Армянском Университете в Ереване или жили в России.

Таким образом, постепенно выходят на поверхность имена людей, выдумывающих фейки и пытающихся посеять раздор между народами Южного Кавказа. И почему-то, как обычно, в этом оказываются замешаны субъекты, так или иначе связанные с Россией.

Но не стоит думать, что подобные сайты-помойки ориентированы только на армянскую аудиторию. Такие же «Антоны из Воронежа» снабжают фейками и азербайджанцев, и грузин, и украинцев, и белорусов, и зачастую делают это анонимно и очень хитро, так, что распознать ложь получается далеко не всегда. Не стоит забывать, что Россия уже давно признана во всем мире «империей фейков» и таким образом «большой брат» пытается сохранить свое влияние.

Разумеется, многим в Москве очень не нравятся мирные инициативы Грузии, которые она предлагает реализовать в Карабахе. Вместо армяно-азербайджанского конфликта они хотели бы видеть грузино-армяно-азербайджанский, для чего сейчас пускают в ход усилия всей своей агентуры.

Любопытно, для чего все это делается в конечном счете? Какие именно цели преследуются? Неужели разжигание более крупной войны? Или что-то другое?

На эти вопросы # ответил» доктор военных и политических наук Вахтанг Маисая:

— Это очень интересная тема. Это актуальный и в стратегическом плане важный момент. Потому что некоторые российские СМИ с подачи какой-то из группировок Кремля содействуют тому, чтобы вовлечь Грузию в идущую на Южном Кавказе войну. Думаю, за этими планами стоит сам Путин со своими новыми домашними заготовками.

Попытки вовлечения Грузии в эту войну, особенно в контексте военного транзита, наверное, вызваны тем, что Москва хочет использовать Грузию, как Ливан. Напомню, в свое время Израиль и Сирия использовали Ливан для своих геостратегических планов, и, мне кажется, у Кремля есть такой же план в отношении Грузии. Скорее всего, сейчас для воплощения этой цели подготавливается информационная и пропагандистская основа, а скоро уже, наверное, пойдет психологическое давление. То есть, Кремль начнет психологические атаки против Грузии, а это подготовит почву для вторжения российских войск в нашу страну. Вот тогда Грузия может быть использована как фактор лебанизации – что на практике будет означать создание транзитного коридора, связывающего Россию с Арменией, с Ираном. И может быть он даст возможность РФ напрямую уже, как говорится, подойти к Турции, и иметь свое прямое влияние в регионе. Так что, для Кремля сейчас одним из важных барьеров для усиления своего военно-политического давления является Грузия.

Я думаю, что конкретная информационно-пропагандистская кампания против Грузии, информационная война, пока еще не дошедшая до уровня психологической, имеет долгосрочные цели. Готовится почва для того, чтобы Грузия стала новым Ливаном в регионе стараниями российских полисмейкеров. Вот для чего распространяются все эти фейки. Я не хочу, чтобы этот печальный прогноз оправдался.